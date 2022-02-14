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"COVID-тысячу" разрешили тратить на подписные издания

14.02.2022 13:00
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"COVID-тысячу" разрешили тратить на подписные издания

С 14 февраля украинцы могут потратить 1000 грн за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".
Среди перечня изданий широкий выбор популярных изданий: местная печать, периодика для детей, тематические издания и т.д. Подписаться на газеты или журналы можно для себя, родителей, родных и близких, а также как благотворительную подписку на адреса детских домов-интернатов Украины.
"Сейчас рассчитаться картой "єПідтримка" можно при оформлении подписки онлайн. Это хорошая возможность для тех украинцев, которые не решили на что потратить "тысячу", оформить годовую подписку для своих менее диджитальных родственников, например, бабушек и дедушек, проживающих в селах. Так же это и хороший способ для молодежи подписаться на общественно-политические еженедельники – в нашем каталоге более 3500 индексов, поэтому каждый найдет издание себе по вкусу", – отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
Оформить подписку на издание можно через сервис "Онлайн-подписка" на сайте "Укрпочты", имея карту "єПідтримка".
Для оформления заказа необходимо сделать следующие шаги:
Шаг 1. Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.
Шаг 2. Указать период, в течение которого вы хотите получать издание.
Шаг 3. Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.
Шаг 4. Указать реквизиты карты "єПідтримка"  и произвести оплату, нажав "Оплатить".



Теги: Укрпочта, выплата, подписка, COVID-19
 
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