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Минцифры запустило благотворительную акцию "Отправь Путина на Юпитер"
02.03.2022 12:00
Министерство цифровой информации в Украине запустило портал по сбору средств для восстановления страны и предлагает поддержать всемирный флешмоб "Отправь Путина на Юпитер". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Пожертвуйте 99 грн или $2,99 на портале. Счет принадлежит Государственному предприятию Дія, а средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры", - говорится в сообщении.
Теги: Путин, акция, Юпитер, флеш-моб
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