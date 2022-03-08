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Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область

08.03.2022 15:00
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Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область

Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи больницам Запорожской области, сообщает пресс-служба Фонда.
Список медикаментов согласован с Минздравом, в него вошли: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое.
В целом Фонд Ахметова уже закупил для Минздрава более 160 тысяч единиц медикаментов для Запорожской, Донецкой и Киевской областей.



Теги: медикаменты, Запорожская область, фонд Рината Ахметова
 
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