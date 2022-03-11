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Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта
11.03.2022 12:00
Украина в очередной раз открывает гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из ряда городов. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук на брифинге в пятницу, 11 марта.
Так, эвакуация будет проводиться по следующим маршрутам:
- Мариуполь – Запорожье,
- Пологи – Запорожье,
- Волноваха – Покровск,
- Энергодар – Запорожье,
- Изюм – Лозовая,
- Буча – Киев,
- Гостомель – Киев,
- Микуличин – Киев,
- Андреевка – Житомир,
- Макаров – Житомир,
- Бородянка – Житомир.
"Также я хочу добавить, что мы разрабатываем новые маршруты гуманитарных коридоров, которые приведут такие необходимые медикаменты, воду, продукты в Херсонскую область, Черниговскую область, Харьковскую область и другие области, которые очень и очень нуждаются", – сказала Верещук.
Теги: Россия, война, эвакуация, гуманитарный коридор
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