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Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта

11.03.2022 12:00
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Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта

Украина в очередной раз открывает гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из ряда городов. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук на брифинге в пятницу, 11 марта.
Так, эвакуация будет проводиться по следующим маршрутам:

  • Мариуполь – Запорожье,
  • Пологи – Запорожье,
  • Волноваха – Покровск,
  • Энергодар – Запорожье,
  • Изюм – Лозовая,
  • Буча – Киев,
  • Гостомель – Киев,
  • Микуличин – Киев,
  • Андреевка – Житомир,
  • Макаров – Житомир,
  • Бородянка – Житомир.

"Также я хочу добавить, что мы разрабатываем новые маршруты гуманитарных коридоров, которые приведут такие необходимые медикаменты, воду, продукты в Херсонскую область, Черниговскую область, Харьковскую область и другие области, которые очень и очень нуждаются", – сказала Верещук.



Теги: Россия, война, эвакуация, гуманитарный коридор
 
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