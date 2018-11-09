Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки

09.11.2018 11:45

Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил информирует о том, что сразу двое военных Вооруженных сил Украины получили ранения из-за провокаций боевиков.

За минувшие сутки, 8 ноября, на временно оккупированном Донбассе пророссийские боевики 14 раз стреляли по позициям украинских военнослужащих, передает "Диалог.UA". Более того, незаконные вооруженные бандформирования четыре раза применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

По данным разведки, в четверг один член НВФ был уничтожен, санитарные потери составили 11 человек "Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил.

В частности, сепаратисты "Л/ДНР" вели прицельный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. А самая большая активность противника и число провокаций было зафиксирована в районе Крымского Луганской области. Напомним, сильный взрыв остудил пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе".



Источник: www.dialog.ua