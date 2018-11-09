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Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки
Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил информирует о том, что сразу двое военных Вооруженных сил Украины получили ранения из-за провокаций боевиков.
За минувшие сутки, 8 ноября, на временно оккупированном Донбассе пророссийские боевики 14 раз стреляли по позициям украинских военнослужащих, передает "Диалог.UA". Более того, незаконные вооруженные бандформирования четыре раза применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.
По данным разведки, в четверг один член НВФ был уничтожен, санитарные потери составили 11 человек "Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил.
В частности, сепаратисты "Л/ДНР" вели прицельный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. А самая большая активность противника и число провокаций было зафиксирована в районе Крымского Луганской области. Напомним, сильный взрыв остудил пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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