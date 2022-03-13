На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу

13.03.2022 13:00

Во Львовской области задержали бывшего боевика ОРДЛО, который пытался пересечь границу с Польшей, сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что патруль на пограничном пункте Смильница задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу с Польшей. У задержанного при себе оказался кухонный нож и заточка.

При проверке документов выяснилось, что нарушителем оказался гражданин Украины 1996 года рождения, который ранее проходил службы в одном из военных подразделений на временно оккупированной части Донецкой области, за что был ранее осужден.