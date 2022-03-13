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На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу

13.03.2022 13:00
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На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу

Во Львовской области задержали бывшего боевика ОРДЛО, который пытался пересечь границу с Польшей, сообщает Госпогранслужба.
Сообщается, что патруль на пограничном пункте Смильница задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу с Польшей. У задержанного при себе оказался кухонный нож и заточка.
При проверке документов выяснилось, что нарушителем оказался гражданин Украины 1996 года рождения, который ранее проходил службы в одном из военных подразделений на временно оккупированной части Донецкой области, за что был ранее осужден.



Теги: Польша, боевик, задержание, Госпогранслужба, ОРДЛО
 
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