Украинцам продлили возможность пересекать границу по внутренним паспортам

19.04.2022 11:00

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

Как отмечается, такое решение принято с учетом ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и вовремя оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).

"Именно из-за гуманитарных обстоятельств и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они следуют", - отмечают в Госпогранслужбе.