Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцам продлили возможность пересекать границу по внутренним паспортам

19.04.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцам продлили возможность пересекать границу по внутренним паспортам

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.
Как отмечается, такое решение принято с учетом ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и вовремя оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).
"Именно из-за гуманитарных обстоятельств и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они следуют", - отмечают в Госпогранслужбе.



Теги: паспорт, заграница, Госпогранслужба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх