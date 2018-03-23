- Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы07:20
- Стало известно когда состоится суд над Надеждой Савченко07:10
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины07:06
- Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области22:31
- Россия провоцирует самолетами: Украинские ПВО привели в боевую готовность19:06
- До тепла еще далеко: Весна к нам придет в мае17:26
- На чем экономят украинцы17:04
- Надежду Савченко задержали сотрудники СБУ 16:45
- "Щас всретесь!" Савченко выступила в Раде, где рассматривается вопрос о снятии с нее неприкосновенности.14:26
- Захарченко лично просил Савченко отдать ему Турчинова14:05
С 1 апреля изменятся правила выезда из Украины, без этого документа не выпустят
Украинским родителям уже с рождения надо будет оформлять паспорт для ребенка, если с ним хотят поехать за границу.
Согласно новым правилам, теперь украинские дети смогут выехать заграницу только по собственному документу.
Загранпаспорт детям в Украине можно оформить с момента рождения. Он выдается на 4 года. А вот для подростков, начиная с 16 лет, паспорт выдается на 10 лет, после чего нужно оформить новый.
Еще до 1 апреля 2018 года детей через границу можно провезти по проездному документу или по записи в загранпаспорте родителей, если не закончился срок их действия.
Вот только оформление отдельных загранпаспортов для детей для многих родителей уже не новость, ведь проездные документы не выдаются уже три года.
Еще одно важное напоминание состоит в том, что согласно законодательству Украины, при пересечении границы детьми до 16 лет, их должны сопровождать родители или опекуны. В других случаях, у детей должно быть нотариально заверенное разрешение от обоих родителей с указанием цели и страны поездки, срока , а также сопровождающего лица.
А вот для тех, кто хочет оформить детский биометрический загранпаспорт, нужно подать документы в любое отделение миграционной службы или паспортный сервис.
Список необходимых документов для оформления загранпаспорта для ребенка:
— заявление
— оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет, или внутренний паспорт — для детей от 14 лет
— идентификационный код (ИНН)+копии (если он есть у ребенка)
— паспорта родителей
— квитанция об оплате услуги оформления документа.
В зависимости от сервисной службы, несрочное оформление загранпаспорта для ребенка обойдется от 557 до 957 грн., а срочное — от 810 до 1200 грн.
Стоит отметить, что для детей младше 12 лет также нужно фото форматом 10Х15 см. А вот проходить процедуру сканирования отпечатков пальцев они не будут.
Начиная с 12 лет, дети должны сдать отпечатки пальцев, в присутствии хотя бы одного из родителей (а лучше двоих). Сканирование отпечатков осуществляется только с разрешения родителей.
Дети, которым уже исполнилось 14 лет, должны сдавать уже не только отпечатки пальцев, но и ставить цифровую подпись, которая будет внесена на чип в паспорте.
После 16 лет дети самостоятельно представляют документы и все биометрические данные — фото, подпись и отпечатки пальцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, дети, паспорт, заграница
- Украина сегодня: 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 - по вымиранию нации
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Кабмин определился со сроками и стоимостью оформления загранпаспорта для украинцев
- Внимание: в Украине готовят замену системы "прописки"
- Кабмин разрешил украинцам летать в Турцию без загранпаспорта
- Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы07:20
- Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области22:31
- Боевики разыскивают лиц, не прибывших на «военные сборы» в ОРДО22:10
- День на Донбассе: в штабе рассказали, придерживаются ли боевики перемирия21:52
- В ОРДО завели «дело» из-за обстрелов автомобилей «Вода Донбасса»21:32
- "Верните как было", - в оккупированном Иловайске жители захотели снова в Украину21:09
- «Виноват Порошенко»: у Захарченко объяснили, почему не работает «Vodafone»20:49
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”20:31
- «Как скажет Путин!: главари ОРДЛО готовятся к «выборам»20:07
- Судью из Донецкой области уволили за кражу чая и часов 19:46
- Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы07:20
- Стало известно когда состоится суд над Надеждой Савченко07:10
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины07:06
- Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области22:31
- Боевики разыскивают лиц, не прибывших на «военные сборы» в ОРДО22:10
- День на Донбассе: в штабе рассказали, придерживаются ли боевики перемирия21:52
- В ОРДО завели «дело» из-за обстрелов автомобилей «Вода Донбасса»21:32
- "Верните как было", - в оккупированном Иловайске жители захотели снова в Украину21:09
- «Виноват Порошенко»: у Захарченко объяснили, почему не работает «Vodafone»20:49
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”20:31
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО