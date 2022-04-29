- Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам09:00
- В Днипре открылся центр поддержки переселенцев «Я - Мариуполь»15:00
- Фонд Ахметова отправил в Кривой Рог 10 тысяч продуктовых наборов для переселенцев13:00
- В ОП назвали число необходимых для переселенцев квартир10:00
- Кабмин изменил условия получения соцпомощи переселенцами17:00
- В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд15:00
- Украинцы перечислили ВСУ более полумиллиарда гривень с "єПідтримки"17:00
- Блинкен и Остин тайно посетили Киев11:00
- Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)11:00
- На Львовщине испекли около 4 тысяч пасхальных куличей для переселенцев и ВСУ13:00
Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам
Организация объединенных наций планирует осуществлять наличные выплаты украинцам, которые пострадали от агрессии России. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Киеве, передает LIGA.
"Мы готовы предоставлять финансовую помощь и в виде наличных выплат. К концу мая 1,3 млн, два миллиона мы планируем охватить уже до августа. Но это будет, конечно, в координации с украинским правительством", – заявил Гутерриш.
Гутерриш также рассказал о другой поддержке, которую ООН оказывает и будет оказывать Украине.
На сегодняшний день, ООН обеспечила оказание гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, до мая планируется охватить 4 млн человек, до июня – 6 млн.
По информации Гутерриша, 12 млн украинцев оставили свои дома. ООН поддерживает страны, которые приняли более 5 млн беженцев.
ООН планирует поддержать 7,7 млн украинцев, которые стали внутренними переселенцами.
Теги: помощь, ООН, переселенцы, анонс
- ООН начала оказывать помощь переселенцам Донбасса наличными деньгами и ваучерами
- ООН обещает помочь переселенцам, живущим в Донецкой области
- Чудові новини для переселенців
- На Донетчине помогли переселенцам
- В ООН обеспокоены положением с выплатами пенсий и пособий переселенцам Донбасса
- Важная новость касательно защиты переселенцев
- На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки08:00
- В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы17:00
- В ЛугОВА назвали места сбора для эвакуации населения11:00
- На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки08:00
- Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами15:00
- Кремль сменил куратора "ЛДНР"14:00
- В Мариуполе перечислили места доступа к интернет12:00
- В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов11:00
- ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе08:00
- Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов Луганщины12:00
- Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам09:00
- На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки08:00
- В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы17:00
- В Днипре открылся центр поддержки переселенцев «Я - Мариуполь»15:00
- Фонд Ахметова отправил в Кривой Рог 10 тысяч продуктовых наборов для переселенцев13:00
- Во Франции огласили официальные итоги президентских выборов12:00
- В ЛугОВА назвали места сбора для эвакуации населения11:00
- В ОП назвали число необходимых для переселенцев квартир10:00
- В ООН создали команду для эвакуации жителей Мариуполя09:00
- На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки08:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками
- В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы
- Кремль сменил куратора "ЛДНР"
- Путин и Гутерриш договорились об эвакуации жителей Мариуполя
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно
- ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе
- Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами
- В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов
- Кабмин изменил условия получения соцпомощи переселенцами
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки