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Кабмин ввел визовый режим с Россией

18.06.2022 09:00
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Кабмин ввел визовый режим с Россией

Кабинет министров принял решение о прекращении с 1 июля действия соглашения с Россией о безвизовом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.
"Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме.
Россияне не смогут попасть в Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года", - говорится в сообщении.



Теги: Россия, визовый режим, Кабмин
 
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