Украина будет впускать депортированных в РФ граждан без паспортов

26.06.2022 12:00

Украина будет пускать на свою территорию даже без документов тех граждан, которых РФ принудительно вывезла, но им удалось выехать оттуда через другую страну. Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила 25 июня в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«У нас есть договоренность с пограничниками: если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное – найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами», - сказала Верещук.