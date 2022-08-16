Очевидцы сообщают о новых взрывах в Крыму

16.08.2022 10:00

Недалеко от Джанкоя в оккупированном Крыму горит российская военная часть. На месте происшествия вследствие детонации слышны взрывы; вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Обозреватель.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook заявил о попадании в хранилище боеприпасов. По его словам, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское, 18 км от Майского. – Ред.) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа", – написал Чубаров.