В Запорожской области временно приостановлен выезд через линию разграничения

16.08.2022 12:00

Сегодня, 16 августа, из-за неблагоприятных погодных условий, выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

Информация об изменениях ситуации с пересечением линии разграничения в области будет сообщена дополнительно.