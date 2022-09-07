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Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ

07.09.2022 15:00
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Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ

Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия). Об этом сообщил в телеграм-канале Тарас Березовец.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.



Теги: Россия, Балаклея, флаг, захват, ВСУ, оккупанты
 
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