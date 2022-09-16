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В Украине зафиксирован первый случай обезьяньей оспы

16.09.2022 08:00
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В Украине зафиксирован первый случай обезьяньей оспы

В четверг, 15 сентября, в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения. Больной имеет легкое течение болезни. Об этом сообщает Минздрав.
"Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая. По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Однако, как утверждают специалисты Минздрава, появление симптомов заболевания и предварительных результатов сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", — говорится в сообщении.



Теги: обезьяна, пациент, оспа
 
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