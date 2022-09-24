Мариупольские переселенцы провели всеукраинскую акцию "Мариуполь - это Украина"

24.09.2022 16:00

По всей стране прошла национальная акция "Мариуполь - это Украина". Мариупольцы в каждом городе собрались возле центров "ЯМариуполь" с сине-желтыми флагами. Они показали всему миру, что Мариуполь был, есть и будет украинским. Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Телеграм.

"Большинство мариупольцев, а это более 200 тысяч человек, выехали на подконтрольную территорию Украины. И они уже сделали свой выбор. Каждый участник - это мариупольцы со своей историей выживания в блокадном городе. Российские оккупанты принесли в их дом войну, разрушение, смерть. В оккупированном городе до сих пор остаются люди по разным причинам, но они ждут ВСУ и верят в Украину. Не могут об этом свободно говорить из-за опасности", - говорится в сообщении.

"Мариуполь - это Украина! Был, есть и будет! Сегодня тысячи мариупольцев это говорят. И это настоящий голос нашего города. Сотни тысяч семей ждут освобождения родного города от оккупантов и возвращения домой. Так и будет!" - заявил мэр города Вадим Бойченко.