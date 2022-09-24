Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский предложил "формулу мира" из 5 пунктов

24.09.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский предложил "формулу мира" из 5 пунктов

Украина на Генассамблее ООН предложила свою "формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений". Об этом заявил Владимир Зеленский во время видеообращения вечером 23 сентября.
 "Украина предложила на Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений. И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее – полностью положительная.
Разные страны одинаково хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно восстановить мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логичное, справедливое и реалистичное", - сказал он.
По словам президента, в "формуле мира" 5 пунктов:

  • Первый – наказание агрессора.
  • Второй – защита жизни, то есть вся необходимая помощь Украине в обороне.
  • Третий – восстановление безопасности и территориальная целостность.
  • Четвертый – гарантии безопасности.
  • Пятый – решимость мирового большинства достигать всего этого вместе с Украиной.


Теги: ООН, формула, мир, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх