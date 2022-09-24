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Зеленский предложил "формулу мира" из 5 пунктов
24.09.2022 08:00
Украина на Генассамблее ООН предложила свою "формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений". Об этом заявил Владимир Зеленский во время видеообращения вечером 23 сентября.
"Украина предложила на Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений. И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее – полностью положительная.
Разные страны одинаково хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно восстановить мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логичное, справедливое и реалистичное", - сказал он.
По словам президента, в "формуле мира" 5 пунктов:
- Первый – наказание агрессора.
- Второй – защита жизни, то есть вся необходимая помощь Украине в обороне.
- Третий – восстановление безопасности и территориальная целостность.
- Четвертый – гарантии безопасности.
- Пятый – решимость мирового большинства достигать всего этого вместе с Украиной.
Теги: ООН, формула, мир, Зеленский
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