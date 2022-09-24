Зеленский предложил "формулу мира" из 5 пунктов

24.09.2022 08:00

Украина на Генассамблее ООН предложила свою "формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений". Об этом заявил Владимир Зеленский во время видеообращения вечером 23 сентября.

"Украина предложила на Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений. И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее – полностью положительная.

Разные страны одинаково хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно восстановить мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логичное, справедливое и реалистичное", - сказал он.

По словам президента, в "формуле мира" 5 пунктов: