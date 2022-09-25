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Завтра в Украину придет потепление

25.09.2022 13:00
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Завтра в Украину придет потепление

В ближайшие дни температура в Украине изменится – придет долгожданное потепление. Об этом сообщил народный синоптик Стас Щедрин, передает ТСН.
"Уже с завтрашнего дня в Украину начнут поступать горячие воздушные массы из Сахары, поэтому 25-27 сентября на юге страны, а с 27-28 сентября и ориентировочно до 6-7 октября, теплый воздух накроет всю Украину. В этот период температурные показатели будут колебаться от +13+15 по ночам и +23+29 в дневные часы, в Крыму даже до +32. Несколько прохладнее будет на севере страны — там температура будет колебаться в пределах +7 +10 ночью, +14+17 днем", — сказал он.
По его прогнозу, с 1 по 7 октября по всей стране ожидается постепенное прекращение осадков, в большинстве областей будет преобладать малооблачная, теплая и сухая погода. Но ближе к концу первой десятидневки октября прохлада и дожди снова могут вернуться.



Теги: потепление, бабье лето, прогноз погоды
 
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