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В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"

06.10.2022 12:00
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В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"

В Оболонском районе столицы одну из улиц переименовали в честь героического полка «Азов». Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
«В столице уже переименовано более сотни городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами, в частности улица Маршала Малиновского – в Героев полка «Азов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Маршала Малиновского в список городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией или ее сателлитами.
В городском совете уточнили, что эта улица была названа в честь советского военачальника Родиона Малиновского. В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении «Киев Цифровой» было выбрано новое название этой улицы.
Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 19 823 голоса, набрало предложение – улица Героев полка «Азов». Новое название предложено в честь героического полка «Азов», оборонявшего Мариуполь.
По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского горсовета поддержал решение о переименовании улицы Маршала Малиновского в Героев полка «Азов».`



Теги: Киев, улица, полк "Азов"
 
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