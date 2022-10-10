В Киеве и Днепре прогремели взрывы

10.10.2022 10:00

После объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве и Днепре. Об этом утром 10 октября сообщают Telegram-каналы.

Информацию об атаке по Киеву подтвердил мэр города Виталий Кличко.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - написал он.