Зеленский рассказал о ликвидации последствий ракетного удара по Украине

11.10.2022 08:00

Президент Владимир Зеленский вечером в понедельник, 10 октября, записал видеообращение на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко в Киеве, куда утром российские военные ударили ракетой. Он рассказал о ходе восстановительных работ на местах попадания российских ракет.

Как отметил Зеленский, сейчас по всей стране продолжаются восстановительные работы объектов, которые были повреждены в ходе ракетного удара.

"Мы все восстановим. Это лишь вопрос времени. Я поставил задачу всем структурам нашего государства отработать так, чтобы восстановление было максимально быстрым", - заверил Зеленский.

В части городов и регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже восстановлена. По состоянию на это время:

Харьковская область – восстановлена подача энергии на 50%. Энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.

Полтавская область - восстановлено почти везде.

Николаевская, Запорожская, Одесская, Львовская области - подключены. В Хмельницком - в большей части города свет есть.

В некоторых городах, в некоторых районах еще надо поработать, чтобы дать людям энергию: Черниговская, Сумская, Киев и Киевская, Тернопольская и Днепропетровская области.

"К сожалению, 12 человек сегодня погибли от этой террористической атаки. Более 80 ранены или травмированы. Все, кто обратился за помощью, получат ее... Вооруженные силы Украины, наша разведка, Служба безопасности Украины и все, кто привлечен к защите нашего государства, также выполняют свои задачи. Из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты. Из 24 российских беспилотников, 13 сбито. И даже после этого каждые 10 минут я получаю сообщение о сбитии иранских Шахидов", - сообщил Зеленский.