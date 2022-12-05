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В Кабмине рассказали о последствиях сегоднешней ракетной атаки РФ
В результате российской ракетной атаки 5 декабря в Киевской, Винницкой и Одесской областях зафиксированы попадания в энергообъекты. В некоторых регионах вынужденно применили экстренные отключения света. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер отметил, что, несмотря на ракетные обстрелы, энергетическая система страны функционирует и остается целостной.
"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план - погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу не удалось исполнить задуманное", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.
По предварительным данным, российские оккупанты выпустили более 70 ракет воздушного и морского базирования, из которых около 60 были сбиты Силами обороны Украины.
Теги: Россия, последствия, Кабмин, ракетный удар
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