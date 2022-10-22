В Кабмине обьявили о начале отопительного сезона

22.10.2022 13:00

В Украине начинается отопительный сезон, правительство призывает экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"На этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. Больницы, школы и другие социальные объекты либо уже подключены, либо подсоединяются к теплу прямо сейчас. Жилищный фонд также начинают постепенно подключать в большинстве городов страны. Хочу отдельно обратиться к представителям местных властей с напоминанием и призывом также экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Поэтому экономия и еще раз экономия электроэнергии, газа, тепла», – сказал Шмыгаль.