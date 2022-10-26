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Зеленский провел первые переговоры с новым британским премьером

26.10.2022 10:00
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Зеленский провел первые переговоры с новым британским премьером

Президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник, 25 октября, провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом украинский лидер рассказал в своем традиционном видеообращении.
"Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы будут и дальше усиливаться", - сказал Зеленский.
По его словам, Киев и Лондон достигли лучших отношений, но все равно есть потенциал для того, чтобы увеличить сотрудничество двух государств.
"Пригласил господина Премьер-министра посетить Украину", - сообщил глава Украинского государства.
Как уточнил Зеленский, это был первый международный звонок Сунака.



Теги: премьер-министр, Великобритания, переговоры, Зеленский
 
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