РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине

31.10.2022 10:00

Утром 31 октября почти по всей Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Полтавской, Винницкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Одесской областях. В некоторых из них сработало ПВО.

РФ также нанесла удар по критической инфраструктуре Киева. По словам мэра города Виталия Кличко, часть столицы обесточена, есть перебои с водоснабжением.