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РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине
31.10.2022 10:00
Утром 31 октября почти по всей Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Полтавской, Винницкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Одесской областях. В некоторых из них сработало ПВО.
РФ также нанесла удар по критической инфраструктуре Киева. По словам мэра города Виталия Кличко, часть столицы обесточена, есть перебои с водоснабжением.
Теги: Украина, Россия, ракетный удар
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