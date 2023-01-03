Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Укрэнерго заявили об улучшении ситуации с электроснабжением

03.01.2023 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Укрэнерго заявили об улучшении ситуации с электроснабжением

Благодаря теплой погоде потребление в Украине снижено, электростанции производят достаточно энергии для покрытия нагрузки. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отмечается, что из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями, поэтому ограничения потребления до 14 часов не применяются.
Однако вечером прогнозируется постепенный рост потребления. В связи с этим диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления областям на вторую половину суток.
"Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений от военных", - добавили в компании.



Теги: лимит, электроснабжение, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх