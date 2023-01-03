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В Укрэнерго заявили об улучшении ситуации с электроснабжением
Благодаря теплой погоде потребление в Украине снижено, электростанции производят достаточно энергии для покрытия нагрузки. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отмечается, что из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями, поэтому ограничения потребления до 14 часов не применяются.
Однако вечером прогнозируется постепенный рост потребления. В связи с этим диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления областям на вторую половину суток.
"Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений от военных", - добавили в компании.
Теги: лимит, электроснабжение, ситуация
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