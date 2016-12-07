В Японии обнаружены новые группы крови. После аварии на «Фукусиме»

07.12.2016 22:10

Как сообщает mariupol.tv с ссылкой на «Мир-24» у жителей Японии после катастрофы на атомной станции Фукусима были обнаружены кардинальные изменения в составе кровеносных телец.

В частности ученые выявили две абсолютно новые группы крови, названные Junior и Langereis. При этом они могут распространиться по всему миру. Если один из родителей имеет группу крови скажем Langereis, то ребенок может родиться с неизвестной науке группой крови.

Пока что поднимать панику по поводу появления новых групп крови еще рано. Однако в будущем они могут создать человечеству серьезные проблемы, например при переливании крови во время операции.

Ученые считают, что к мутации крови у японцев привела авария на атомной электростанции «Фукусима-1». В связи с изменением радиационного фона у людей, особенно проживающих вблизи с АЭС произошли физиологические изменения. Пока это всего лишь гипотеза, требующая дальнейших исследований. Поэтому установление причин появления новых групп крови продолжается.