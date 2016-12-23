Российские оборонные предприятия попали под новые санкции США

23.12.2016 22:40

США ввели санкции против двух десятков российских компаний в связи с аннексией Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Согласно сообщению, в санкционный список компаний попали семь дочерних предприятий концерна "Алмаз-Антей": завод "Красное знамя", Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, Обуховский завод, НИИ измерительных приборов, Лианозовский электромеханический завод и уральское производственное предприятие "Вектор".

В списке также содержатся дочерние предприятия концерна "Радиоэлектронные технологии": НИИ "Экран", НИИ авиационного оборудования, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, НПП "Квант", Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе, Рязанский инструментальный завод, "КБ Связь" и НПП "Элтом".

В сообщении напоминается, что 20 декабря министерство финансов США объявило о расширении санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. В расширенный список тогда были внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.