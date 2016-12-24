Экс-премьер Азаров в соцсети опубликовал видео, на котором жители России поют украинские песни (ВИДЕО)

24.12.2016 12:32

Беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал на своей странице в соцсети видео из Нижневартовска, на котором в рамках флешмоба россияне поют украинские песни.

Новость передает vchaspik.ua.

"Жители города Нижневартовск в рамках флешмоба, который уже месяц проходит по всему миру спели украинские народные песни "Ти ж мене підманула" и "Розпрягайте хлопці коней".

Предлагаю всем послушать и посмотреть" - написал политик.