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Экс-премьер Азаров в соцсети опубликовал видео, на котором жители России поют украинские песни (ВИДЕО)

24.12.2016 12:32
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Экс-премьер Азаров в соцсети опубликовал видео, на котором жители России поют украинские песни (ВИДЕО)

Беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал на своей странице в соцсети видео из Нижневартовска, на котором в рамках флешмоба россияне поют украинские песни.

Новость передает vchaspik.ua.

"Жители города Нижневартовск в рамках флешмоба, который уже месяц проходит по всему миру спели украинские народные песни "Ти ж мене підманула" и "Розпрягайте хлопці коней".

Предлагаю всем послушать и посмотреть" - написал политик.


Фото: nijnevartovsk.org/

Теги: Россия, Донбасс, видео, Николай Азаров, нижнее белье, песни
 
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