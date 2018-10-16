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"Россия пятый год ведет войну на Донбассе" - на росТВ скандал в прямом эфире из-за неудобной правды по Украине. ВИДЕО

16.10.2018 07:25
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"Россия пятый год ведет войну на Донбассе" - на росТВ скандал в прямом эфире из-за неудобной правды по Украине. ВИДЕО

В прямом эфире российского канала разгорелся громкий скандал из-за Украины.

Во время обсуждения украинского вопроса известный российский оппозиционер Леонид Гозман взял слово и заявил, что Россия пятый год ведет войну против Украины на Донбассе силами своей армии - однако как только ведущая услышала неудобную для россиян правду, мгновенно бросилась перебивать Гозмана, не давая ему развить свою мысль.

Фрагмент видео было опубликовано в Интернете и вызвал возмущение социальных сетей, передает dialog.ua.

"Наша страна уже пятый год ведет там (на Донбассе) войну..." - заявил Гофман в эфире, однако мгновенно был перебит ведущей Ольгой Скабеевой, которая заявила о якобы полном отсутствии доказательств присутствия российской армии на востоке Украины.

При этом пользователи возмущены наглым враньем и поведением российских пропагандистов в студии.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, телевидение, видео, соцсети
 
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