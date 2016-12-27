Покой нам только снится: Stratfor прогнозирует новый виток конфликта России и Запада

27.12.2016 12:35

Неожиданный исход голосования Великобритании по Brexit, победа Дональда Трампа на выборах в США и нарастающая напряженность в Европе стали факторами, которые нарушили единство Запада против РФ.

Об этом говорится в очередном отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

Отмечается, что такой раскол в антироссийской коалиции на Западе предоставит новые возможности для РФ. Специалисты считают, что Кремль и дальше будет пытаться влиять на процессы в ЕС и США, а также подрывать единство Запада путем хакерских атак, политических манипуляций и при помощи пропаганды.

Аналитики считают, что Россия приложит все усилия для снятия санкций ЕС и США с РФ, что означает "новый виток противостояния между Россией и Западом".

Источник: sprotyv.info.