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Покой нам только снится: Stratfor прогнозирует новый виток конфликта России и Запада
Неожиданный исход голосования Великобритании по Brexit, победа Дональда Трампа на выборах в США и нарастающая напряженность в Европе стали факторами, которые нарушили единство Запада против РФ.
Об этом говорится в очередном отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".
Отмечается, что такой раскол в антироссийской коалиции на Западе предоставит новые возможности для РФ. Специалисты считают, что Кремль и дальше будет пытаться влиять на процессы в ЕС и США, а также подрывать единство Запада путем хакерских атак, политических манипуляций и при помощи пропаганды.
Аналитики считают, что Россия приложит все усилия для снятия санкций ЕС и США с РФ, что означает "новый виток противостояния между Россией и Западом".
Источник: sprotyv.info.
Теги: Россия, Донбасс, конфликт, Запад
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