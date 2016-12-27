В Южной Корее уничтожили 26 миллионов кур и уток

27.12.2016 08:10

Власти Южной Кореи распорядились уничтожить 26 миллионов кур и уток. По данным "DailySabah", птицу решили убить в связи с эпидемией птичьего гриппа.

За последние два месяца более 110 тысяч птиц погибли от вируса.

В связи с массовым истреблением птиц в стране могут подскочить цены на мясо птицы. К такому выводу пришли местные службы.

По данным местных властей, эта эпидемия является самой масштабной с 2014 года.

Тем временем в Херсонской области из-за птичьего гриппа вырезали всех кур и уток. Там при въезде на карантинные территории установили дезинфекционные барьеры, на которых действует строгая пропускная система. Весь выезжающий за пределы района транспорт тщательно проверяют.

Источник: kp.ua.