Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Північно Корейський диктатор стратив 340 осіб

29.12.2016 17:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Північно Корейський диктатор стратив 340 осіб

З моменту приходу до влади у 2011 році диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ стратити 340 осіб, серед яких 140 – старші урядові офіцери, військові та члени головуючої Робітничої партії КНДР. Про це можна дізнатися з оприлюдненої доповіді центру Південної Кореї «Інституту стратегії нацбезпеки» у виданні CNN, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що лідер диктаторського режиму використовує смертну кару для того, щоб зміцнити свою владу в країні. «До числа страчених увійшло близько 140 осіб старших офіцерів в уряді країни, військових та представників керівної Робітничої партії республіки», - зауважили у доповіді.

В той самий час старший аналітик з питань національної оборони «Ренд Корпорейшн» Брюс Беннетт наголосив, що таким чином Кім Чен Ин продемонстрував не лише своїм а і всьому світу свою жорстокість та нещадність з самого початку своєї влади. «Для прикладу можна взяти посаду міністра оборони: Кім зачищав це місце 5 разів за 5 років, коли його батько за 17 років змінював керівника міністерства всього 3 рази, і у двох випадках у зв’язку зі смертю», - зауважив Беннетт. Як повідомлялося, після смерті попереднього лідера КНДР до в’язниці потрапляли ті особи, які «погано» плакали на похоронах. 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: Донбасс, Южная Корея, диктатор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх