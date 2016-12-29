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Турция стремится установить перемирие в Сирии до нового года

29.12.2016 10:50
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Турция стремится установить перемирие в Сирии до нового года

Турция стремится установить перемирие в Сирии до нового года. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Он добавил, что Анкара не будет вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

По его словам, Турция и Россия подготовили соглашение о прекращении огня в Сирии, а страны выступят гарантами урегулирования. 

Вчера турецкие СМИ сообщили, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Он вскоре будет представлен сторонам конфликта. Действие соглашения должно охватить все районы, где идут бои, а сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря.

Далее при содействии Турции и России планируют начать обсуждение политического урегулирования конфликта. Переговоры должны пройти в Астане. 

В то же время, агентство Reuters пишет, что Сирию разделят на зоны влияния в рамках соглашения об урегулировании ситуации в республике. Это позволит сирийскому президенту Сирии Башару Асаду остаться у власти еще на несколько лет до следующих президентских выборов. Агентство уточнило, что схема еще должна пройти согласование с Асадом, сирийской оппозицией, странами Персидского залива и США.

 

Источник: 112.ua.



Теги: Донбасс, Турция, Сирия
 
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