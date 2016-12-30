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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Европы

30.12.2016 21:46
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Европы

Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд Европы, сообщает сайт zn.ua.

Первое место в списке, опубликованном на сайте издания, заняла британская группа One Direction, которой удалось заработать 110 миллионов долларов за год.

На второй строчке рейтинга разместился Криштиану Роналду с годовым заработком 88 миллионов долларов, а замыкает тройку лидеров Адель и ее 80,5 миллионов.

В первую пятерку также попали теннисист Роджер Федерер (68 миллионов) и британская рок-группа The Rolling Stones (63 миллиона).

Кроме того, в список вошли британский музыкант Пол Маккартни, сербский теннисист Новак Джокович, ирландская группа U2 и британский шеф-повар Гордон Рамзи.

Список самых нерентабельных актеров Голливуда во второй раз подряд возглавил Джонни Депп.


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, певец, Европа, звезда, спортсмен, Forbes, список
 
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