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Новые санкции и высылка 35 российских дипломатов - Обама жестко ответил Кремлю на кибератаки
Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также объявили о введении новых санкций в отношении России из-за кибератак. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Как сообщается, санкции введены в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Россию.
Президент США Барак Обама, комментируя вводимые санкции, назвал их необходимым и адекватным ответом на действия России. Высылаемых российских дипломатов Обама назвал "разведчиками".
Как говорится в сообщении на сайте минфина США, Вашингтон закрывает две дипломатические миссии России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Доступ российских дипломатов на территорию миссий будет закрыт уже в пятницу в 12 часов дня по местному времени.
Дипломаты, объявленные персонами нон грата, должны покинуть территорию США в течение 72 часов.
Ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, также затрагивают шесть человек и пять ведомств, среди которых есть ФСБ России. Среди попавших в список лиц значатся командование ГРУ: начальник ГРУ Игорь Коробов, а также его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.
Также минфин США упоминает Игоря Костюкова, называя его одним из первых заместителей главы ГРУ. Ранее Игорь Костюков нигде не упоминался в этом качестве.
Еще два российских гражданина из этого списка - Алексей Белан и Евгений Богачев - называются ФБР "хакерами" и уже давно объявлены в международный розыск. ФБР подозревает их в вымогательстве, компьютерных взломах, хищении личных данных и других видах мошенничества.
Напомним, накануне CNN со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что администрация президента США Барака Обамы в четверг, 29 декабря, объявит о введении новых санкций в отношении РФ за вмешательство российских хакеров в президентские выборы.
Фото: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, санкции, дипломатия
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