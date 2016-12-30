Новый год наступит на секунду позже

30.12.2016 22:34

Международная служба вращения Земли приняла решение продлить 2016 год на одну секунду. Мера продиктована необходимостью синхронизации атомных часов, показывающих всемирное координированное время (UTC), и астрономического времени (UT1).

Последние мгновения 2016 года будут отсчитываться следующим образом:

31 Декабря 2016, 23:59:59

31 Декабря 2016, 23:59:60

01 Января 2017, 0:00:00

Добавление одной секунды начали применять с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов. Всего за время существования системы было произведено 26 добавлений координационной секунды. Последний раз это случилось 30 июня 2015 года.

Ученые заявляют, что вращение Земли замедляется непредсказуемо, и они могут лишь предупреждать о накапливании разницы в показаниях часов и течением реального астрономического времени. Решение о коррекции принимается, если разрыв достигает 0,9 секунд.