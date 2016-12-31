Билл Гейтс предупредил человечество о смертельной опасности

31.12.2016 09:09

Американский миллиардер основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа. Об этом он рассказал в интервью BBC, передает styler.rbc.ua.

Он опасается, что мир не сможет достаточно быстро отреагировать на эту ситуацию, которая может обернуться трагедией.

"Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет", - сказал Гейтс. У Билла вызывает сомнение то, что человечество вряд ли сможет эффективно отреагировать на смертельную болезнь, которая будет быстро распространяться.



