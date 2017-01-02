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В ближайшие сутки земляне могут увидеть звездопад

02.01.2017 15:10
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В ближайшие сутки земляне могут увидеть звездопад
В ночь с 3 на 4 января жителям Земли можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщают РИА Новости.
 
Ожидается, что в пик на небе можно будет разглядеть до 100 метеоров в час. Астрономы отмечают, что в этом году сложатся благоприятные условия для наблюдения.
 
Метеорный поток можно увидеть с 28 декабря по 7 января. Но максимум активности выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января.
 
Квадрантиды - не самый эффектный метеорный дождь, но один из самых интересных по своей истории. Название поток получил по месту нахождения на небосводе, откуда летят метеоры – в созвездии Настенного Квадранта и впервые был описан в 1825  году.
 
Название созвездию дал французский астроном Жозеф Лаланд в 1795 году, который хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент. Созвездие Квадрант было не особо популярно среди астрономов и не вошло в современный список из 88 созвездий, составленный Международным астрономическим союзом. Но, благодаря метеорному потоку, название исчезнувшего созвездия навечно запечатлено в астрономии.
 
Напомним, что астрономы миссии NEOWISE обнаружили два объекта, которые приближаются к Земле. Оба небесных тела не представляют опасности для планеты. 

Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, звезда, планета, метеорный поток
 
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