В Казахстане рухнула многоэтажка, есть погибшие

02.01.2017 09:20

Девять человек погибли, двое пострадали при обрушении многоэтажного жилого дома в поселке Шахан в Карагандинской области Казахстана. Среди погибших — трое детей, сообщают СМИ.

Обрушение произошло вечером 1 января. По предварительной информацией, причиной стал взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

Жильцов уцелевших квартир эвакуировали, власти Казахстана обещают оказать им всю необходимую помощь.