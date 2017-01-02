Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Казахстане рухнула многоэтажка, есть погибшие

02.01.2017 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Казахстане рухнула многоэтажка, есть погибшие

Девять человек погибли, двое пострадали при обрушении многоэтажного жилого дома в поселке Шахан в Карагандинской области Казахстана. Среди погибших — трое детей, сообщают СМИ.

Обрушение произошло вечером 1 января. По предварительной информацией, причиной стал взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

Жильцов уцелевших квартир эвакуировали, власти Казахстана обещают оказать им всю необходимую помощь.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Казахстан, дом, жертвы, разрушения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх