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В Казахстане рухнула многоэтажка, есть погибшие
02.01.2017 09:20
Девять человек погибли, двое пострадали при обрушении многоэтажного жилого дома в поселке Шахан в Карагандинской области Казахстана. Среди погибших — трое детей, сообщают СМИ.
Обрушение произошло вечером 1 января. По предварительной информацией, причиной стал взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.
Жильцов уцелевших квартир эвакуировали, власти Казахстана обещают оказать им всю необходимую помощь.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Казахстан, дом, жертвы, разрушения
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