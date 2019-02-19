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Архив - Донецкая область

В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили

19.02.2019 21:42
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В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили

В селе Васильевка, расположенном возле неподконтрольной Украине Ясиноватой обстрелом повреждены два жилых домостроения и две машины.

Об этом сегодня сообщили представитель «ДНР"в СЦКК, передает donpress.com.

По данным ОРДО были повреждены дома № 11 и № 12 по улице Лесная, а также два гражданских автомобиля. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, машины, дом, жертвы, обстрел, повреждения, ДНР, СЦКК, ОРДО
 
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