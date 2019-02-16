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В Донецке в результате обстрела повреждены жилые дома
16.02.2019 14:23
В неподконрольном украинским властям поселке Старомихайловка в результате обстрела повреждены пять домов.
Об этом сегодня сообщили в представители «ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.
«В результате обстрела в Старомихайловке повреждения получили дома по улице Чкалова, 7, 13, 15, 17, 21», — говорится в сообщении.
В СЦКК добавили, что в результате обстрела жертв и пострадавших не зафиксировано. Информация о последствиях обстрела уточняется.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, обстрел, повреждения, ДНР, пострадавшие, СЦКК
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