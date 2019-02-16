В Донецке в результате обстрела повреждены жилые дома

16.02.2019 14:23

В неподконрольном украинским властям поселке Старомихайловка в результате обстрела повреждены пять домов.

Об этом сегодня сообщили в представители «ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.

«В результате обстрела в Старомихайловке повреждения получили дома по улице Чкалова, 7, 13, 15, 17, 21», — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что в результате обстрела жертв и пострадавших не зафиксировано. Информация о последствиях обстрела уточняется.