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Названы главные проблемы Кремля в сирийской войне

03.01.2017 16:55
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Названы главные проблемы Кремля в сирийской войне

Втянувшись в сирийскую авантюру, Москва через некоторое время поняла, что не в состоянии возглавить единый фронт внешних сторонников сирийского президента Башара Асада.

Об этом в своей статье пишет журналист Politeka Юрий Райхель.

Несостоятельность Кремля возглавить единый фронта сторонника Асада привела к постоянным срывам назначаемых по договоренности с Вашингтоном перемирий. Как пишет автор, достаточно часто инициатором их нарушений была как раз правительственная сирийская армия, которая таким образом хотела улучшить свои позиции.

«Второй проблемой для Кремля стало то, что Иран не соглашался занимать второстепенные позиции и отстаивает в Сирии и Ираке свои интересы, которые зачастую противоположны российским», — утверждает Райхель.

По его словам, третьей проблемой оказалась Турция. Эпизод со сбитым российским самолетом и заметная враждебность Анкары наглядно показали, что без договоренности с таким важнейшим региональным игроком вообще нечего даже думать о каком-то разрешении сирийского конфликта.

«Четвертая и самая важная проблема — это прогрессирующая усталость Москвы и Тегерана от продолжающегося участия в сирийской междоусобице», — добавил автор.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, война, Сирия, Кремль, проблемы
 
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