Минимальная зарплата: некоторым ее подняли до 20 тыс.

04.01.2017 18:57

С 1 января в Испании вступила схожая с Украиной социальная мера, направленная правительством на улучшение качества жизни.

Речь идет о повышении минимального размера оплаты труда, передает Politeka. Теперь это 707,7 евро в месяц (по курсу НБУ это более 20 тыс. гривен), или до 23,59 евро в день.

Сотрудники, у которых подписан временный контракт с одной компанией продолжительностью не более 120 дней, будут получать минимум 33,51 евро в день, а почасовые работники по уходу за домом и хозяйством – от 5,54 евро в час.

Напомним, в Украине минимальная зарплата с 1 января составляет 3200 грн.

Увеличили жителям Испании и пенсии — на 0,25%. Примечательно, что повышение происходит четвертый год подряд. По прогнозу Фонда социального страхования, повышение коснется почти 9,5 млн пенсий, сформированных из взносов в период трудовой деятельности; при этом порядка 60% из них являются пенсиями «по старости».

В Украине же повышение пенсий лишь в планах. По итогам 2016 года, дефицит Пенсионного фонда составил 145 млрд гривен, «дыру» приходится покрывать за счет государственного бюджета. Однако, как заверил президент Петр Порошенко, с ростом минимальной зарплаты вырастут поступления от налогов, а, следовательно, наполнится фонд. Это, по словам главы государства, и позволит увеличить пенсии.

В проекте бюджета дефицит ПФ должен снизиться на 9,6 млрд гривен. И это с учетом того, что дополнительно 14,8 млрд гривен Пенсионный фонд дополнительно получит именно благодаря росту минималки.

Пока с 1 января отменили 2% сбор в ПФ с операций по приобретению наличной валюты и, в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», запускается накопительная система выплаты пенсий.

Источник: politeka.net.