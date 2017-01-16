В Чечне убит охранник Кадырова — СМИ

16.01.2017 21:05

В Чечне убит Алихан Музаев, один из личных охранников главы республики Рамзана Кадырова.

Подтверждения этой информации не поступало, передает сайт «Кавказ. Реалии».

СМИ ссылается на неназванные источники. По данным сайта, Музаев вместе со своими односельчанами «планировал принять участие в вооруженной акции против режима».

Источники сайта сообщили, что Музаев был захвачен 15 января чеченскими силовиками. Вскоре тело убитого охранника передали его семье. 16 января Музаева похоронили в райцентре Курчалой.

Родственникам кадыровцы объяснили, что в ходе задержания подозреваемый выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился. Сообщается, что семья Музаева не верит в версию о его самоубийстве.

Как известно, недавно в Чечне прошла кровавая спецоперация, в которой принял участие сам Кадыров.

Источник: politeka.net.