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В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек

16.01.2017 07:22
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В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки на религиозном фестивале в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом сообщает издание Hindustan Times, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что все погибшие – женщины.

Как сообщается, давка возникла, когда паломники садились на лодку. Также несколько человек пострадали.

Напомним, ранее в Индии на реке Ганг перевернулась лодка, погибли 26 человек.

 

Источник:  segodnya.ua.



Теги: Донбасс, Индия, религия, фестиваль
 
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