В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек

16.01.2017 07:22

По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки на религиозном фестивале в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом сообщает издание Hindustan Times, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что все погибшие – женщины.

Как сообщается, давка возникла, когда паломники садились на лодку. Также несколько человек пострадали.

Напомним, ранее в Индии на реке Ганг перевернулась лодка, погибли 26 человек.

Источник: segodnya.ua.