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Швейцария выделяет 100 млн долл. финансовой помощи Украине

17.01.2017 18:00
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Швейцария выделяет 100 млн долл. финансовой помощи Украине

Швейцария до конца января текущего года передаст 100 млн долл. в виде первого транша финансовой помощи Украине. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», сказал журналистам в Давосе президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

«Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн. долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины», – сообщил Петр Порошенко.

Источник Донецкие новости



Теги: Украина, Донбасс, доллар, Швейцария, финансы, транш
 
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