Несколько часов: страны Балтии предупреждены о готовности России к внезапной атаке

19.01.2017 19:42

Россия сделает ставку на внезапное военное вторжение, чтобы за считанные часы захватить Литву, Латвию и Эстонию.

Об этом написал аналитик Кароль Ульц в своей статье для War is Boring, сообщает Открытая Россия.

Он подверг критике доклад влиятельного исследовательского центра RAND Corporation, в котором говорилось, что российское вторжение в страны Балтии займет минимум три дня.

По словам Ульца, связанный с американскими ВВС центр недооценил угрозу, которую собой представляет РФ для трех постсоветских стран. "Кремль может направить туда гигантский контингент своих десантных войск и внести элемент неожиданности. Вполне возможно, что для победы России потребуются считанные часы, а не дни", - отметил автор.

"Как может разворачиваться такое вторжение? Массированный ракетный обстрел и авиаудары на рассвете сокрушат оборону балтийских государств, а затем последует крупномасштабная десантная операция в сочетании с вторжением ограниченных сил в Литву из российского эксклава - Калининградской области. Прежде чем НАТО поймет, что происходит, - не говоря уже о какой-то реакции, - все будет кончено", - подчеркнул Ульц.

В качестве примера он привел статистику, согласно которой в Эстонии, по данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году насчитывалось 5300 военных на действительной службе в наземных войсках. В Латвии на действительной службе 4450 человек, в Литве - 6000; таким образом, всего в странах Балтии 15750 солдат.

Эти цифры не включают относительно малочисленные ВВС и флот. Не учтены здесь также резервисты, военизированные формирования и войска союзников по НАТО, находящиеся в регионе и регулярно ротируемые. По данным того же Международного института стратегических исследований, в Эстонии 12000 членов военизированного Союза обороны (Kaitseliit), а в Латвии - 11300 бойцов милиции.

В публикации сказано, что все эти силы невозможно моментально привести в боевую готовность.

"Нельзя быть уверенными в том, что вооруженные силы балтийских стран смогут ответить на внезапную атаку, учитывая возможное нарушение коммуникации между правительствами этих государств в первые часы конфликта. Воздушно-десантные войска России состоят из четырех дивизий и шести бригад, их общая численность больше 45 тысяч человек. Эти солдаты обучены и экипированы лучше, чем их потенциальные противники, к тому же они могут рассчитывать на подавляющее превосходство России в воздухе в течение как минимум нескольких дней", - сказано в тексте.

"Военное присутствие в Калининградской области поистине чудовищно: две мотострелковые бригады и одна бригада морской пехоты - всего около 14 тысяч солдат, поддерживаемых артиллерийской бригадой. Если Кремлю понадобится еще увеличить эти силы, он может прибавить к ним еще по меньшей мере 14 батальонов из Западного военного округа, в том числе четыре танковых. Даже если не учитывать потери противника при предварительных ударах, российская армия начнет конфликт с огромным превосходством - как в численности живой силы, так и в качестве экипировки; в то же самое время преимущество у нее будет и в воздухе", - говорится в статье.

Ульц подчеркнул, что превосходство в воздухе критически важно для успеха внезапного нападения, но преимущество Кремля практически гарантировано лишь на короткое время. "Швеция и Финляндия могут остаться нейтральными - эти страны не входят в НАТО, - и доступ западного альянса к воздушному пространству над Балтикой будет жестко ограничен в течение нескольких часов, если не дней, с момента начала вторжения... Элемент неожиданности будет критически важен и для того, чтобы не дать балтийским государствам мобилизовать своих резервистов и полувоенные структуры. И если оборона будет разбита, а коммуникационные линии и ключевая инфраструктура или будут разрушены, или перейдут под контроль России, правительства стран региона окажутся под чудовищным давлением, которое вынудит их сдаться, - потенциально это может произойти уже через несколько часов после первых ракетных залпов и первого парашютного десанта на балтийской земле", - отмечается в статье.

"А что же Польша? Если в течение первых часов операции Россия не нападет на польскую территорию, выполнит ли Варшава свои обязательства по Североатлантическому договору? Должна ли она контратаковать? Провести контратаку на Калининград и иметь дело с возможностью российского удара по ее инфраструктуре? Или даже ядерного удара? Кроме того, такие шаги приведут к прекращению подачи российской нефти и газа, от которых Польша сильно зависит. Один-три дня сомнений - это все, что нужно России, чтобы утвердить свое присутствие; за это время ее регулярная армия захватит балтийские столицы", - резюмирует Ульц.

Источник: from-ua.com