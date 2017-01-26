Масштабная авария в Польше: пострадали более 70 автомобилей

26.01.2017 16:45

В Польше в районе города Пётркув-Трыбунальский из-за сильного тумана на автомагистрали A1 произошли два ДТП с участием 76 автомобилей

Об этом сообщает «Укринформ».

Сообщается, что в результате аварии десятки людей были травмированы.

Первое столкновение произошло примерно в 09:45 по киевскому времени. Из-за тумана столкнулись два грузовика, после чего в них стали врезаться другие автомобили. В результате на отрезке в 500 метров пострадали более 40 авто.

Второе ДТП произошло практически в это же время. В нем пострадали около 20 машин.

По данным польского МВД, на место инцидента выехали примерно 100 сотрудников полиции и более 70 спасателей.

Источник: politeka.net