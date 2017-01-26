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ПАСЕ выступила с жесткой критикой в адрес России
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой осуждается террористическая деятельность России на территории Украины
Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент ПАСЕ, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский.
«Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь», — написал он.
Логвинский подчеркнул единство европейских представителей в осуждении действий Кремля против Украины.
«Депутаты всех политических групп ПАСЕ, кроме объединённых левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко. Важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спецслужбы России использовали представителей криминалитета и бывших заключённых с оккупированных территорий с целью организации терактов и устроения политически неугодных лиц. Наша борьба продолжается», — добавил нардеп.
Теги: Россия, Донбасс, критика, ПАСЕ
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